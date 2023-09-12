Бельгия разгромила эстонцев, Швеция дома уступила Австрии

Завершился матч 6-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором встречались сборные Бельгии и Эстонии. Игру принимал стадион «Руа Бодуэн – Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским (Польша). Финальный свисток зафиксировал счёт 5:0 в пользу хозяев.

В составе сборной Бельгии отличились Ян Вертонген, Леандро Троссард, Шарль Де Кетеларе и Ромелу Лукаку, оформивший дубль.

В другом матче группы F Швеция на своём поле уступила Австрии со счётом 1:3. Все голы были забиты после перерыва. Игроки австрийской команды Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович, автор дубля, сделали счёт разгромным, прежде чем Эмиль Хольм на 90-й минуте сумел провести гол престижа.

После шести сыгранных туров Австрия и Бельгия делят первое место, набрав по 13 очков. Швеция (6) расположилась на третьей строчке, у Эстонии и Азербайджана по одному набранному очку.