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Бельгия разгромила эстонцев, Швеция дома уступила Австрии

Бельгия разгромила эстонцев, Швеция дома уступила Австрии
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Завершился матч 6-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором встречались сборные Бельгии и Эстонии. Игру принимал стадион «Руа Бодуэн – Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским (Польша). Финальный свисток зафиксировал счёт 5:0 в пользу хозяев.

В составе сборной Бельгии отличились Ян Вертонген, Леандро Троссард, Шарль Де Кетеларе и Ромелу Лукаку, оформивший дубль.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 6-й тур
12 сентября 2023, вторник. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
5 : 0
Эстония
1:0 Вертонген – 4'     2:0 Троссард – 18'     3:0 Лукаку – 56'     4:0 Лукаку – 58'     5:0 Де Кетеларе – 88'    

В другом матче группы F Швеция на своём поле уступила Австрии со счётом 1:3. Все голы были забиты после перерыва. Игроки австрийской команды Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович, автор дубля, сделали счёт разгромным, прежде чем Эмиль Хольм на 90-й минуте сумел провести гол престижа.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 6-й тур
12 сентября 2023, вторник. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
1 : 3
Австрия
0:1 Грегорич – 53'     0:2 Арнаутович – 56'     0:3 Арнаутович – 69'     1:3 Хольм – 90'    

После шести сыгранных туров Австрия и Бельгия делят первое место, набрав по 13 очков. Швеция (6) расположилась на третьей строчке, у Эстонии и Азербайджана по одному набранному очку.

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