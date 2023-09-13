Тер Штеген — о матче с Францией: здорово, что завершили неудачную серию победой

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями после победы немцев в товарищеском матче с национальной командой Франции, который завершился со счётом 2:1.

«Сегодняшний день стал бальзамом на душу для наших болельщиков и для нас. Мы очень старались, и люди это видели. Последние несколько дней мы были странными, поэтому здорово, что завершили неудачную серию победой. Сегодня у нас была достаточно простая структура игры. Эта победа придаёт нам уверенность», – цитирует тер Штегена Forbes.

Напомним, накануне матча с Францией Немецкий футбольный союз отправил в отставку тренерский штаб Ханс-Дитера Флика из-за неудовлетворительных результатов, действиями команды временно руководит спортивный директор сборной Руди Фёллер.