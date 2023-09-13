Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тер Штеген — о матче с Францией: здорово, что завершили неудачную серию победой

Тер Штеген — о матче с Францией: здорово, что завершили неудачную серию победой
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями после победы немцев в товарищеском матче с национальной командой Франции, который завершился со счётом 2:1.

«Сегодняшний день стал бальзамом на душу для наших болельщиков и для нас. Мы очень старались, и люди это видели. Последние несколько дней мы были странными, поэтому здорово, что завершили неудачную серию победой. Сегодня у нас была достаточно простая структура игры. Эта победа придаёт нам уверенность», – цитирует тер Штегена Forbes.

Напомним, накануне матча с Францией Немецкий футбольный союз отправил в отставку тренерский штаб Ханс-Дитера Флика из-за неудовлетворительных результатов, действиями команды временно руководит спортивный директор сборной Руди Фёллер.

Материалы по теме
Германия под руководством Фёллера одолела Францию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android