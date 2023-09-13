Тер Штеген — о матче с Францией: здорово, что завершили неудачную серию победой

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями после победы немцев в товарищеском матче с национальной командой Франции, который завершился со счётом 2:1.
«Сегодняшний день стал бальзамом на душу для наших болельщиков и для нас. Мы очень старались, и люди это видели. Последние несколько дней мы были странными, поэтому здорово, что завершили неудачную серию победой. Сегодня у нас была достаточно простая структура игры. Эта победа придаёт нам уверенность», – цитирует тер Штегена Forbes.
Напомним, накануне матча с Францией Немецкий футбольный союз отправил в отставку тренерский штаб Ханс-Дитера Флика из-за неудовлетворительных результатов, действиями команды временно руководит спортивный директор сборной Руди Фёллер.
- 13 сентября 2023
-
10:33
-
10:26
-
10:20
-
10:18
-
10:04
-
10:00
-
09:53
-
09:47
-
09:43
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:17
-
09:17
-
09:10
-
09:00
-
08:59
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:27
-
08:07
-
07:43
-
07:28
-
07:11
-
05:37
-
04:59
-
04:52
-
04:31
-
04:12
-
03:39
-
03:37
-
03:32
-
03:12
-
02:51