Карапузов: результаты «Пари НН» на старте сезона оцениваю положительно

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов рассказал о первых неделях в нижегородском клубе. Летом 23-летний футболист перешёл в нижегородский клуб из московского «Динамо»
«Как оценю старт сезона для «Пари НН»? В целом хорошо, потому что мы набрали очки. Нормальный результат в таблице. В каких-то играх потеряли, в каких-то приобрели. Результат оцениваю положительно. Какой матч на старте чемпионата запомнился больше всего? Для меня – игра с «Ахматом». Чем именно? Встреча с друзьями и игра против бывшего тренера», — приводит слова Карапузова издание «РБ Спорт».
В прошлом сезоне Карапузов на правах аренды выступал за грозненский «Ахмат». В составе чеченского клуба полузащитник провёл 19 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.
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