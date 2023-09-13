Карапузов: в обычной жизни Юран всегда раскрепощённый — может пошутить и посмеяться

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов рассказал о работе под руководством Сергея Юрана.

«Разговаривал ли со мной Юран перед переходом? Да, он хотел меня видеть. Разговаривал с ним, и не раз, пока всё решалось между клубами. Это больше всего меня заинтересовало, поэтому захотел поехать работать в Нижний Новгород. Какой он тренер? Строгий именно в требованиях, на тренировках, в теории. В обычной жизни он всегда раскрепощённый. Может пошутить и посмеяться», — приводит слова Карапузова издание «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом 23-летний футболист на правах аренды перешёл в нижегородский клуб из московского «Динамо». На данный момент Карапузов провёл за «Пари НН» шесть матчей в РПЛ и три — в Фонбет Кубке России. Нижегородцы за семь матчей набрали 10 очков и располагаются на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.