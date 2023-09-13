Карапузов: «Динамо» — великая команда. Очень рад, что именно там сделал первый шаг

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов рассказал об этапе карьеры в московском «Динамо».

«Что не получилось в «Динамо»? С уходом Кирилла Новикова спортивный директор Бувач стал меня видеть крайним защитником. Когда пришёл Шварц, я перешёл на эту позицию, хотя раньше я там не играл. Данный момент стал переломным в «Динамо». Такой путь. Мне нравится, как всё получилось. «Динамо» — великая команда. Очень рад, что именно там сделал первый шаг.

Спасибо Кириллу Александровичу, что доверял мне. Дальше всё сложилось так, как есть. Только на себя можно пенять. Нет ли обид на «Динамо»? Было обидно, когда переходил первый раз в «Ахмат». Меня даже к тренировкам не подпустили после «Тамбова» и вызова в молодёжную сборную. При этом Шварц поступил очень корректно и красиво. Он вызвал меня и сказал, что ты хорошо играл, но я собираю другую команду. Моё желание было играть. Для меня это в приоритете», — приводит слова Карапузова издание «РБ Спорт».