Мбаппе эмоционально обратился к Верратти после его перехода из «ПСЖ» в «Аль-Араби»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на уход полузащитника Марко Верратти из клуба. Футболист перешёл в катарский «Аль-Араби».
«Исключительный игрок и человек. Имел честь быть рядом с тобой все эти годы. Это было огромным удовольствием. Твоё время здесь никогда не забудут и не пренебрегают им. Один из лучших игроков, которых я видел. Спасибо, мой друг, я буду очень скучать по тебе», — написал Мбаппе в своей социальной сети.
Ранее сообщалось, что катарский клуб предложил итальянскому футболисту контракт до лета 2026 года с зарплатой € 30 млн в год.
Напомним, 30-летний футболист выступал за «ПСЖ» с 2012 года. В прошлом сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
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