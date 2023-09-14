Мбаппе эмоционально обратился к Верратти после его перехода из «ПСЖ» в «Аль-Араби»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на уход полузащитника Марко Верратти из клуба. Футболист перешёл в катарский «Аль-Араби».

«Исключительный игрок и человек. Имел честь быть рядом с тобой все эти годы. Это было огромным удовольствием. Твоё время здесь никогда не забудут и не пренебрегают им. Один из лучших игроков, которых я видел. Спасибо, мой друг, я буду очень скучать по тебе», — написал Мбаппе в своей социальной сети.

Ранее сообщалось, что катарский клуб предложил итальянскому футболисту контракт до лета 2026 года с зарплатой € 30 млн в год.

Напомним, 30-летний футболист выступал за «ПСЖ» с 2012 года. В прошлом сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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