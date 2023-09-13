Верратти взял 7-й номер после перехода в катарский «Аль-Араби»

Итальянский полузащитник Марко Верратти определился с игровым номером в новом клубе. За катарский «Аль-Араби» 30-летний хавбек будет выступать под цифрой 7.
Фото: alarabi.qa
Примечательно, что на протяжении последних лет своей карьеры Верратти выступал под 6-м номером (за «ПСЖ» и сборную Италии). Ранее в национальной команде хавбек носил футболки с цифрами 8, 10 и 23.
По информации журналиста Николо Скиры, «Аль-Араби» заплатил за трансфер Верратти € 50 млн. Стороны подписали трёхлетний контракт (до конца лета 2026 года).
Итальянский футболист выступал за «ПСЖ» на протяжении 11 лет (с 2012 года). В прошлом сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.
- 13 сентября 2023
-
21:17
-
21:14
-
21:06
-
21:03
-
20:59
-
20:52
-
20:51
-
20:36
-
20:24
-
20:14
-
20:12
-
20:02
-
19:46
-
19:43
-
19:30
-
19:29
-
19:23
-
19:16
-
19:12
-
19:00
-
18:57
-
18:52
-
18:47
-
18:41
-
18:36
-
18:26
-
18:17
-
18:13
-
18:10
-
18:05
-
17:58
-
17:54
-
17:43
-
17:39
-
17:34