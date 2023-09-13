Верратти взял 7-й номер после перехода в катарский «Аль-Араби»

Итальянский полузащитник Марко Верратти определился с игровым номером в новом клубе. За катарский «Аль-Араби» 30-летний хавбек будет выступать под цифрой 7.

Фото: alarabi.qa

Примечательно, что на протяжении последних лет своей карьеры Верратти выступал под 6-м номером (за «ПСЖ» и сборную Италии). Ранее в национальной команде хавбек носил футболки с цифрами 8, 10 и 23.

По информации журналиста Николо Скиры, «Аль-Араби» заплатил за трансфер Верратти € 50 млн. Стороны подписали трёхлетний контракт (до конца лета 2026 года).

Итальянский футболист выступал за «ПСЖ» на протяжении 11 лет (с 2012 года). В прошлом сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.