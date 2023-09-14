Карпин: вышедшие в стартовом составе на игру с Катаром — сильнейшие футболисты России

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин заявил, что принявшие участие в товарищеском матче с Катаром (1:1) футболисты национальной команды являются сильнейшими в стране.
«Можно ли сказать, что стартовый состав на Катар – это сильнейшие футболисты России, за исключением травмированных и тех, кто не сумел приехать? Ну, те 21 человек, что поехали в Катар, и те 11, что вышли в стартовом составе, мы считаем, что да», — сказал Карпин в выпуске You-Tube-канала «Это футбол, брат!»
Напомним, 12 сентября сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Катара. Игра завершилась вничью со счётом 1:1. Отметим также, что в этом матче за сборную России дебютировали пять футболистов — это Сергей Волков, Илья Лантратов, Дмитрий Скопинцев, Александр Юшин и Артём Карпукас.
- 14 сентября 2023
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