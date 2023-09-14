Игрок «Балтики» Гузина: ощущение, что в РПЛ играть легче, но за ошибки быстро наказывают

Боснийский нападающий калининградской «Балтики» Гедеон Гузина сравнил уровень игры в Российской Премьер-Лиге и Мелбет Первой лиге.
«Конечно, заметна разница между уровнем команд РПЛ и ФНЛ — тут играют быстрее все команды. Иногда ощущение, что в РПЛ играть легче, потому что тут нет много вертикальной игры. Соперник, как и мы, хочет играть в футбол. В ФНЛ много длинных подач, много единоборств. В РПЛ каждая команда быстро наказывает, когда делаешь ошибки», — сказал Гузина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, в прошлом сезоне «Балтика» выступала в Первой лиге, заняла второе место в турнирной таблице и вышла в РПЛ. Сейчас калининградцы находятся на последней строчке таблицы чемпионата России, набрав три очка в семи встречах.
- 14 сентября 2023
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