«19-летний дебил работает для болельщиков». Слуцкий — об угрозах Дзюбы в адрес журналиста

Российский специалист Леонид Слуцкий поддержал нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу в скандальной ситуации с журналистом.

«Я уже смотрел, что Нагучев рассказывал, мол, что бы было, если бы за рубежом так поступили. Надо, мол, думать о болельщиках, журналисты работают для болельщиков.

Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… Если бы в Голландии журналист начал бы снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно. В Голландии даже представить себе невозможно, чтобы за пределами стадиона, когда ты идешь…

Когда подходят обычные люди, это другая история. К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задаёт идиотские вопросы…», – сказал Слуцкий в эфире программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами. В «Локомотиве» уже отреагировали на слова Дзюбы.