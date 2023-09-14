«Барселона» ведёт переговоры о продлении контракта с де Йонгом

«Барселона» в ближайшее время может продлить контракт со своим полузащитником Френки де Йонгом, сообщает AS.
По информации источника, каталонский клуб хочет продолжить сотрудничество с нидерландским хавбеком до конца сезона-2027/2028. Сине-гранатовые просят де Йонга пойти на уступки в вопросе снижения зарплатных ожиданий. При этом жалованье полузащитника будет увеличиваться с каждым последующим сезоном, проведённым в «Барселоне».
Де Йонг ассистирует в матче 33-го тура Ла Лиги — 2022/2023 с «Осасуной»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Де Йонг выступает за «Барселону» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В прошлом сезоне нидерландец провёл 43 матча за сине-гранатовых во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами… Действующий контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к 18-летнему хавбеку «Антверпена» Артуру Вермерену.
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