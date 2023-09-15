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BILD: Хаби Алонсо основной претендент на пост главного тренера «Баварии»

BILD: Хаби Алонсо основной претендент на пост главного тренера «Баварии»
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо станет первым претендентом для «Баварии», в случае ухода Томаса Тухеля, сообщает немецкое издание Bild.

По информации источника, руководство «Баварии» большие поклонники Алонсо. Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге очень высоко оценивает 41-летнего специалиста, а исполнительный директор Ян-Кристиан Дрезен впечатлен его личностью и развитием.

Также руководство клуба отправили защитника Йосипа Станишича в аренду именно в «Байер», потому что полностью доверяют Алонсо, который поможет футболисту вырасти в топ-игрока.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством команда заняла 6 место с 50 очками. Контракт испанского специалиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.

По мимо «Байера» Алонсо тренировал «Реал Сосьедад Б» и молодежную команду «Реал Мадрида».

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