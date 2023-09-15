Нападающий «Балтики» Энрикес: атмосфера на «Спартаке» была не очень хорошей

Чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес вспомнил о матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2)
«Да, я знаю «Спартак», его историю. Но атмосфера была не очень хорошей, потому что стадион, к сожалению, не был заполнен. Но всё равно я ощущал, что забил одному из самых больших российских клубов. Горжусь тем, что удалось отличиться. Жаль, что мы не выиграли, поэтому не так важно, забил я или нет.
Fan ID? Я недавно приехал в Россию и не знаю полной истории. Слышал, что против паспорта болельщика выступают многие люди. Возможно, стране это важно для соблюдения безопасности. В Хорватии такого нет, но в каждой стране свои порядки, свои меры обеспечения безопасности на стадионах», — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
- 15 сентября 2023
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