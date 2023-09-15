Роман Зобнин высказался о слухах насчёт перехода в «Зенит»

Вице-капитан и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал слухи о своём переходе в санкт-петербургский «Зенит».
«Читал книгу перед сном, когда позвонила мама. Она у меня настоящий источник информации! Потом зашёл в мессенджеры: там, оказывается, была куча сообщений от ребят. И даже от агента услышал вопрос: «Ну что, в «Зенит» собрался?» Меня это сильно удивило, потому что ситуация в «Спартаке» была спокойной и таких разговоров со мной никто не вёл. Знаю, что меня публично защитил генеральный директор. К тому же я сам обратился к Реброву, который сразу подтвердил, что это вбросы и обращать на них внимания не стоит», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».
Напомним, в конце августа, перед матчем 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:3) появились слухи о возможном переходе Романа Зобнина в санкт-петербургский клуб.
- 15 сентября 2023
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