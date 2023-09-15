«Динамо» — «Пари НН»: Смолов с пенальти открыл счёт

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена» в Москве проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте арбитр после подсказки VAR назначил пенальти за фол Кирилла Гоцука на Константине Тюкавине, и форвард динамовцев Фёдор Смолов реализовал 11-метровый удар.

Столичное «Динамо» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Команда Марцела Лички лишь раз проиграла в этом сезоне РПЛ, в стартовом туре уступив «Краснодару» со счётом 1:3. «Пари НН» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков.