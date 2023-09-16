Огнен Короман: наши «Крылья» были лучшими в истории клуба!

Бывший футболист «Крыльев Советов» Огнен Короман вспомнил первый этап выступлений в Самаре, на который пришёлся выигрыш командой бронзовых медалей.
«В Самаре тогда собралась шикарная команда: Каряка, Анюков, Мойзес, Тихонов, Соуза. Президентом был Герман Ткаченко. «Крылья» никогда не были так сильны, как в тот период. Думаю, это самая крутая команда в истории клуба», – сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, сербский полузащитник Огнен Короман выступал за «Крылья Советов» на протяжении четырёх лет: с 2003 по 2005 год и перед завершением профессиональной карьеры с 2011 по 2013 год. В общей сложности серб провёл за самарский клуб 76 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав 10 голевых передач.
В сезоне-2004 «Крылья Советов» в первый и единственный раз в своей истории завоевали бронзовые медали чемпионата России.
- 16 сентября 2023
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