Огнен Короман: наши «Крылья» были лучшими в истории клуба!

Бывший футболист «Крыльев Советов» Огнен Короман вспомнил первый этап выступлений в Самаре, на который пришёлся выигрыш командой бронзовых медалей.

«В Самаре тогда собралась шикарная команда: Каряка, Анюков, Мойзес, Тихонов, Соуза. Президентом был Герман Ткаченко. «Крылья» никогда не были так сильны, как в тот период. Думаю, это самая крутая команда в истории клуба», – сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сербский полузащитник Огнен Короман выступал за «Крылья Советов» на протяжении четырёх лет: с 2003 по 2005 год и перед завершением профессиональной карьеры с 2011 по 2013 год. В общей сложности серб провёл за самарский клуб 76 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав 10 голевых передач.

В сезоне-2004 «Крылья Советов» в первый и единственный раз в своей истории завоевали бронзовые медали чемпионата России.