Василий Уткин: Станислав Черчесов — это худший вариант для «Спартака»

Известный спортивный журналист Василий Уткин оценил возможное назначение специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».
«На мой взгляд, Черчесов — это худший вариант для «Спартака». Потому что «Спартак» — это общественное мнение вокруг «Спартака». Я уверяю, что Черчесов, сам того не желая и не вступая в конфликт осознанно, за полтора месяца наговорит столько безумных вещей…
В «Спартаке» важен не только результат. Черчесов — это человек, который крайне странно формулирует свои мысли, совершенно не задумываясь о том, как его воспримут. Собственно, так и закончилась его карьера в сборной. Ему, в принципе, многие были готовы простить неудачное выступление на Евро, но его пресс-конференцию ему не простил никто», — сказал Уткин в видео на YouTube-канале РПЛ.
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