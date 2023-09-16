Главный тренер «Ниццы» Фариоли ответил на вопрос, как команде удалось обыграть «ПСЖ»

Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли прокомментировал победу над «ПСЖ» в матче 5-го тура чемпионата Франции.
«Это был особенный момент. Чтобы в таком матче был результат, всё должно быть идеально: соперник не должен быть на привычном уровне, а мы должны показать хорошую игру. Я считаю, что команда и игроки заслужили эту победу, они были очень внимательны.
Помимо тактического аспекта прессинга, я увидел команду воинов. Мы смогли защищаться, отбирать мяч и самостоятельно создавать атаки, смогли психологически оставаться в игре, читать ситуацию, сохранять концентрацию. Мне бы хотелось, чтобы мы сохранили такое внимание к деталям на другие матчи. Это давление, эта интенсивность — часть нашей ДНК», — приводит слова Фариоли L’Équipe.
Напомним, завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором «Пари Сен-Жермен» дома принимал «Ниццу». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей. «Ницца» занимает вторую строчку турнирной таблицы Лиги 1 с девятью очками в активе.
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