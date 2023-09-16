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«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: гости впервые в матче вышли вперёд

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: гости впервые в матче вышли вперёд
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Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне проходит матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 5-й тур
16 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Уорд-Праус – 36'     1:1 Доку – 46'     1:2 Б. Силва – 76'     1:3 Холанд – 86'    

«Вест Хэм» открыл счёт в матче на 36-й минуте благодаря голу полузащитника Джеймса Уорд-Прауса, отличившегося с передачи Владимира Цоуфала. В самом начале второго тайма «Сити» восстановил равенство — голом отметился Жереми Доку.

На 76-й минуте «горожане» впервые в матче повели — голом отметился полузащитник Бернарду Силва. «Сити» ведёт — 2:1.

В предыдущем розыгрыше АПЛ «Манчестер Сити» одержал две победы в противостоянии с «Вест Хэм Юнайтед». На выезде в 1-м туре «горожане» переиграли лондонский коллектив со счётом 2:0, а домашняя встреча завершилась разгромом (3:0).

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