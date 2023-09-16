Главный тренер «Краснодара» Ивич высказался о матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1).
«Могу сказать, что это реалистичный результат. Была открытая игра, у обеих команд были шансы, хорошо боролись. В первом тайме мы были доминанты, но, к сожалению, не смогли реализовать моменты. Первые 20 минут второго тайма «Ахмат» играл лучше, но потом мы перехватили инициативу и начали создавать свои моменты, чтобы забить второй гол. Это футбол, такое бывает.
В плане атаки я доволен нашими движениями, тот факт, что при игре в защите соперник создал много моментов, надо это исправить. Мы приехали сюда, чтобы победить, у нас было хорошее количество шансов», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».
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