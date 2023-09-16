Хохлов: разделяю мнение Карпина. Если есть вариант, россиянам надо ехать в Европу

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Хохлов после матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» отреагировал на слова Валерия Карпина об отъезде российских футболистов в европейские чемпионаты.

«Разделяю точку зрения Карпина по отъезду российских игроков в Европу. Если есть предложение, то почему не пробовать? У всех свои цели. Есть те, кто хочет сидеть в тёплой ванне, сидя на скамейке. Кто-то хочет в России всю жизнь провести, что тоже неплохо. Нельзя мыслить шаблонно», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, красно-белые одержали минимальную победу над «Сочи» со счётом 1:0 благодаря голу новичка команды Срджана Бабича.

После сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.