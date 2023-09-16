Хлусевич: Бабич — тёмная лошадка в «Спартаке». Появился в нужном месте в нужное время

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич оценил игру новичка команды Срджана Бабича, а также поздравил его с дебютным голом в Российской Премьер-Лиге. Напомним, сегодня «Спартак» одержал минимальную победу над «Сочи» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, а единственный гол забил Бабич в концовке встречи.

«Бабич наша тёмная лошадка. Появился в нужном месте в нужное время — молодец. Поздравляю его с дебютным голом в РПЛ», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.