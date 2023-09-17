Бабич: я приехал в «Спартак», чтобы побеждать и биться за титул

Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Сегодня самое важное – это три очка. Это победа, за которую мы бились. Эта победа важнее, чем мой личный гол.

Буду ли я основным центральным защитником? Если мы единое целое, то неважно, кто выходит на поле. Я приехал сюда, чтобы побеждать. Чтобы биться за титул. Важно, что мы – одна команда», – приводит слова Бабича «Матч ТВ».

Напомним, в субботу, 16 сентября, прошёл матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» минимально обыграл «Сочи» со счётом 1:0, а единственный гол во встрече забил Бабич, принеся победу своей команде.