Пименов: с приходом Бабича дела у «Спартака» пойдут в гору, это удачный трансфер

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов оценил игру новичка «Спартака» Срджана Бабича, отметив, что красно-белые совершили удачный трансфер, подписав сербского защитника.
«Бабич — удачный трансфер у «Спартака». Они его довели и забрали. С его приходом дела у «Спартака» пойдут в гору. Как будет выглядеть Бабич на скорости? Он приносит результат, конечно, соперники говорят, что он не быстрый, но попробуй легко оббежать двухметрового человека», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».
Напомним, вчера, 16 сентября, прошёл матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» минимально обыграл «Сочи» со счётом 1:0, а единственный гол во встрече забил Бабич, принеся победу своей команде.
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