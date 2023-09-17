Червиченко: новички «Спартака» выглядят лучше остальных. Команду лихорадит, все нервные

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча клуба с «Сочи».

«Ощущение, что не хватает профессионализма. Какой-то навал и бей-беги, дожмём и проткнём, — в итоге в конце проткнули. Видно, что «Сочи» перехватывая мяч у себя, не имел развития впереди. Была бы команда чуть посильнее, все бы проблемы «Спартака» обнажились.

Сказалось, что «Сочи» доигрывал вдесятером. Но и сама команда в этом сезоне не очень сильная. «Спартак» лихорадит, все какие-то нервные. Соболев вроде и пытается забить, но у него больше нервно-толкательных движений, чем технически-грамотных. Мне кажется, ситуация в команде не очень стабильная.

Новички «Спартака» выглядят лучше остальных. Мне кажется, только Бонгонда и Бабич оставляют хорошее впечатление. Много суеты. Пользы от Промеса не столько, насколько его оценивают и пиарят», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, вчера, 16 сентября, «Спартак» и «Сочи» встретились в рамках 8-го тура РПЛ. Красно-белые одержали победу со счётом 1:0, а единственный гол во встрече забил защитник Срджан Бабич.