Харгривз — об игре «Баварии» с «Юнайтед» в ЛЧ: немцы — безусловные фавориты матча

Бывший полузащитник «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз поделился мнением относительно предстоящей игры мюнхенского клуба с «красными дьяволами» в Лиге чемпионов.

«Я думаю, все знают, что «Бавария» сейчас в более хорошей форме, чем «Юнайтед». Но в конечном итоге обе эти команды являются лидерами группы, и я ожидаю, что они выйдут из неё в плей-офф Лиги чемпионов. «Бавария» — безусловный фаворит матча, ведь он пройдёт у неё дома — а ещё потому, что мюнхенцы подписали Гарри Кейна. Но «Юнайтед» определённо представляет угрозу, поскольку у них качественное нападение. Маркус Рашфорд — отличный контратакующий игрок, Бруну Фернандеш способен отдавать блестящие пасы, находясь в оттянутой позиции. У «Манчестер Юнайтед» есть шансы, однако если «Бавария» будет в привычной форме, я жду, что они выиграют домашний матч», – приводит слова Харгривза официальный сайт «Баварии».

Напомним, матч группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» состоится 20 сентября. Игра начнётся в 22:00 мск.