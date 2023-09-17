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Зиньковский: индивидуальные разговоры с Абаскалем проходят в положительном ключе

Зиньковский: индивидуальные разговоры с Абаскалем проходят в положительном ключе
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал об индивидуальных разговорах, которые главный тренер клуба Гильермо Абаскаль проводит со своими подопечными.

«Абаскаль сказал, что старается каждый день разговаривать с двумя-тремя футболистами индивидуально? Так и есть. Самый яркий или неприятный разговор? Они всегда разные, не сказать, что какие-то неприятные.

Есть разные моменты на период, который идёт. Например, в месяц. В месяце несколько недель. Этот период обсуждаем — игры, которые были, или моменты. Что-то подкорректировать или просто отношения и состояние — всегда по-разному проходит, но всегда в положительном ключе. Всё нормально», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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