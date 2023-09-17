«Севилья» — «Лас-Пальмас»: стали известны стартовые составы команд на матч Ла Лиги

«Севилья» и «Лас-Пальмас»: объявили стартовые составы команд на матч 5-го тура испанской Ла Лиги, который состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «Рмаон Санчес Писхуан» в Севилье. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав «Севильи»: Дмитрович, Навас, Баде, Рамос, Педроса, Соу, Ракитич, Сусо, Торрес, Окампос, Эн-Несири.
Стартовый состав «Лас-Пальмаса»: Вальес, Суарес, Коко, Медина, Кардона, Луаодис, Перроне, Виера, Эль-Хаддади, Каба, Рамирес.
По итогам четырёх туров «Севилья» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, не набрав ни одного очка. «Лас-Пальмас» расположился на 18-й строчке таблицы, в активе команды два очка после четырёх матчей.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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