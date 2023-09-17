Гаджи Гаджиев: «Крылья Советов» могут побороться за попадание в тройку РПЛ

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев, под руководством которого самарский клуб завоёвывал бронзовые медали чемпионата России в 2004 году, высказал мнение, что команда может повторить свой лучший результат.

«Я думаю, что «Крыльям» сложно будет удержаться на таком уровне. Но у них есть игра, есть футболисты, которые могут не только сохранить этот уровень, но и добавить. Но будет сложно, потому что конкуренция высокая и может не хватить опыта. Но «Крылья» могут и справиться: многое будет зависеть от того, смогут ли они поддерживать этот уровень готовности.

Смогут ли «Крылья Советов» повторить рекордный результат 2004 года? У команды хороший состав, хорошая квалификация игроков, игра есть. Сделать это будет сложно — конкуренция высокая. Но это не значит, что не смогут. Потенциальный ресурс у команды для этого есть. Сезон длинный, уровень достаточно высокий. «Крылья» могут побороться за попадание в тройку.

Если «Крылья Советов» смогут оказаться в тройке РПЛ в конце сезона, это будет хорошо и для клуба, и для самарского футбола, и для всего футбола России в целом. Это будет означать, что появляется ещё одна команда с периферии, которая делает чемпионат интереснее. Хорошо, что у нас не одна футбольная столица, а две — Москва и Санкт-Петербург. Но если, помимо этого, есть и другие города: Ростов, Самара, Казань, — это хорошо для развития игры», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам восьми туров «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям (по 15 очков).