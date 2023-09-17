Вендел: рад, что отдал ассист на Клаудиньо. Теперь он должен мне ужин

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел прокомментировал победу в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги над казанским «Рубином» (3:0).
«Думаю, что мы уезжаем крайне довольными. Одержали крупную победу, показали всё, над чем мы работали всю последнюю неделю. Не упускали инициативу. Нужно отдохнуть, так как совсем скоро у нас игра в Кубке России. Не могу сказать, что мы сегодня берегли силы, все выложились на полную, показали хороший футбол. Момент с голом Клаудиньо? Дриблинг на скорости — одна из моих сильных сторон, рад, что смог отдать передачу своему близкому другу Клаудиньо, теперь он должен мне ужин», — сказал Вендел в эфире «Матч ТВ».
После этой победы «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков в восьми встречах. «Рубин» занимает 13-ю строчку с шестью очками.
- 17 сентября 2023
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