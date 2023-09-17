«Челси» показал худший результат по забитым голам в 5 стартовых турах АПЛ за почти 20 лет

Сегодня, 17 сентября, прошёл матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и лондонский «Челси». Команды не смогли выявить победителя во встрече — 0:0. Таким образом, «Челси» забил лишь пять мячей за стартовые пять туров чемпионата. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Этот результат является худшим для лондонской команды за почти 20 лет — ранее, в сезоне-1995/1996, «Челси» продемонстрировал аналогичный результат, забив лишь пять мячей в пяти стартовых встречах. В нынешнем сезоне «аристократы» забили по одному голу в матчах с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом», а также сумели отметиться тремя мячами в ворота «Лутон Тауна».
Напомним, после сегодняшнего матча с «Борнмутом» «Челси» занимает 14-е место в таблице английской Премьер-лиги с пятью очками в пяти матчах.
- 17 сентября 2023
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