Деменко: приход Черчесова мог бы взбодрить «Сочи». На Хохлова в клубе оказывалось давление

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал увольнение тренера Дмитрия Хохлова из «Сочи», предложив бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в качестве замены.

«Когда только пошли первые сообщения от руководства клуба, что они доверяют Дмитрию, но им нужен результат, я сразу подумал: дают последний шанс. Полагаю, что на Диму оказывалось давление. Я хорошо его знаю как человека, он всегда работает с максимальной отдачей. Не думаю, что сейчас у команды должна произойти встряска. Точилин хорошо знаком футболистам. Вот условный приход Черчесова мог бы взбодрить», — приводит слова Деменко RT.

Напомним, сегодня, 17 сентября, «Сочи» на своём официальном сайте объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба. Новым наставником сочинского коллектива стал Александр Точилин, который ранее уже возглавлял команду в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.