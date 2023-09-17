Деменко: приход Черчесова мог бы взбодрить «Сочи». На Хохлова в клубе оказывалось давление

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал увольнение тренера Дмитрия Хохлова из «Сочи», предложив бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в качестве замены.
«Когда только пошли первые сообщения от руководства клуба, что они доверяют Дмитрию, но им нужен результат, я сразу подумал: дают последний шанс. Полагаю, что на Диму оказывалось давление. Я хорошо его знаю как человека, он всегда работает с максимальной отдачей. Не думаю, что сейчас у команды должна произойти встряска. Точилин хорошо знаком футболистам. Вот условный приход Черчесова мог бы взбодрить», — приводит слова Деменко RT.
Напомним, сегодня, 17 сентября, «Сочи» на своём официальном сайте объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба. Новым наставником сочинского коллектива стал Александр Точилин, который ранее уже возглавлял команду в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.
- 17 сентября 2023
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