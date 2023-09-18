Роналду попал мячом в голову оператору после мощного удара со штрафного

Португальский нападающий Криштиану Роналду попал в оператора мячом после того, как пробил со штрафного в матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Раедом» (3:1).

В одном из эпизодов матча Роналду пробивал штрафной и мяч после мощного удара угодил прямо в голову оператору за воротами. В результате удара оператор едва устоял на ногах.

В этой встрече Роналду стал автором одного забитого мяча. Также в этой встрече отличились Садио Мане и Андерсон Талиска.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и семь результативных передач.

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