Невилл: не знаю ни одного фаната «Манчестер Юнайтед» с мозгами, который злится на тен Хага
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл встал на защитнику главного тренера клуба Эрика тен Хага.
«Я не знаю ни одного фаната «Манчестер Юнайтед» с мозгами, который больше всего злится на Эрика тен Хага. Чего они действительно хотят, так это смены владельца, они хотят стабильности и им нужна группа преданных своему делу игроков.
И я не думаю, что игроки не преданы делу. Мне просто интересно, насколько они хороши. Это меня беспокоит», — приводит слова Невилла Sky Sports.
После пяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив шесть очков. В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится «Бёрнли». Матч состоится 23 сентября.
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