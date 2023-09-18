Невилл: не знаю ни одного фаната «Манчестер Юнайтед» с мозгами, который злится на тен Хага

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл встал на защитнику главного тренера клуба Эрика тен Хага.

«Я не знаю ни одного фаната «Манчестер Юнайтед» с мозгами, который больше всего злится на Эрика тен Хага. Чего они действительно хотят, так это смены владельца, они хотят стабильности и им нужна группа преданных своему делу игроков.

И я не думаю, что игроки не преданы делу. Мне просто интересно, насколько они хороши. Это меня беспокоит», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После пяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив шесть очков. В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится «Бёрнли». Матч состоится 23 сентября.

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