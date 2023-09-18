Иманол Альгуасиль – о матче с «Реалом»: мы показали, что способны противостоять «Интеру»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль прокомментировал игру с «Реал Мадридом».



Вчера, 17 сентября, «Сосьедад» проиграл в гостях «Реалу» в пятом туре чемпионата Испании. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:2. «Сосьедад» повел в матче на 5 минуте.



«Предложение, как всегда, было смелым и решительным, и были вещи, которые мы сделали очень хорошо, поэтому вы видели матч, который мы видели, с двумя командами очень высокого уровня и возможности в обеих областях. Нелегко протянуть руку помощи «Реалу», и мы временами это делали, но того матча, который мы провели, было недостаточно, чтобы забить, хотя я счастлив, потому что мы провели отличный матч против очень сильной команды.



Мы не всегда можем быть изысканными и побеждать в каждом матче, но я думаю, что мы были сбалансированы, и сегодня это снова подтвердилось. Я часто говорю, что мне все равно проиграть, выиграть или сыграть вничью, что идея у нас очень ясная, хотя ты всегда работаешь на победу. Сегодня мы этого не сделали, но мы показали, что способны противостоять таким большим командам, как « Мадрид» или «Интер»в среду», — приводит слова Альгуасиль Marca.



20 сентября «Сосьедад» сыграет с миланским «Интером» в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Также в группе у испанцев «Бенфика» и «Ред Булл Зальцбург».



После пяти туров в Ла Лиге «Сосьедад» занимает 11 место с 6 очками. Лидирует в чемпионате «Реал» (15 очков).