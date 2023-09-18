Агент: к Литвинову был интерес из Европы, но «Спартак» категорически отказался продавать

Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о том, что Руслан Литвинов мог покинуть «Спартак» летом 2023 года, однако московский клуб отказался отпускать своего игрока. По словам Ткаченко, к Литвинову был интерес из Франции, Испании и Италии.

«Сейчас идет много дискуссий, нужно ли уезжать, или нет. Вообще про российских футболистов: я считаю, что в каждом случае это отдельный вопрос, который зависит от возможностей, желания этого игрока приобрести. Желания самого игрока, как вы помните, — это не самое главное, а главное — желание клуба. К Руслану был предметный интерес, и с этим в середине июля мы пришли в «Спартак», который категорически отказался это обсуждать, заявив, что Руслан не продается. Мы с уважением к этому отнеслись, это приняли, поэтому не занимались переходом в это трансферное окно.

К нему был интерес из Франции, Испании и Италии. Понимая, что многое должно сойтись, мы хотим договориться с клубом, чтобы через год, если будет предложение, которое устроит «Спартак», которое будет интересно Руслану, будет значимое и привлекательное со всех сторон, чтобы мы все его рассмотрели и попробовали реализовать. А сегодня нет сомнений, что Литвинов будет работать на максимуме на тренировках, играть и стараться приносить пользу команде, если, конечно же, у него будет такая возможность. А если не будет, то заставлять тренера такую возможность ему давать — все той же работой на тренировках и минутами игры, которые будут ему доставаться», — приводит слова Ткаченко «РБК-Спорт».