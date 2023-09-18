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Вальверде — о предложениях из АПЛ: у меня есть возможность играть за «Реал»

Вальверде — о предложениях из АПЛ: у меня есть возможность играть за «Реал»
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в один из английских клубов.

«Предложения из Премьер-лиги? У меня есть возможность играть за «Реал». В тот день, когда это изменится, я, вероятно, буду искать другое решение — или «Реал» сам найдёт его для меня», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

25-летний Федерико Вальверде выступает за «Реал» с 2016 года. В составе мадридского клуба уругвайский полузащитник дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов. Суммарно с «Реалом» Федерико завоевал девять трофеев.

Вчера, 17 сентября, «Реал» на своём поле обыграл «Реал Сосьедад» в 5-м туре чемпионата Испании. Встреча на «Сантьяго Барнабеу» завершилась со счётом 2:1. После пяти туров внутреннего испанского первенства «Реал» занимает первое место с 15 очками. «Сливочные» — единственная команда в Ла Лиге, которая ещё не теряла очки в нынешнем сезоне.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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