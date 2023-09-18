Сперцян – о выборе сборной: я сам принял решение

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, почему принял решение выступать за сборную Армении.
«Я сам принял это решение. Поговорил с президентом Федерации Армении, сказал, что готов и хочу ехать. Не ходил к Галицкому и решил сам? Да. В «Краснодаре» сказали, что не вправе решать за меня. Это моя жизнь. Они могут где-то подсказать, а тут пожелали удачи и сказали, что будут болеть», — сказал Сперцян в выпуске YouTube-канала «Nobel».
Сперцян — выпускник академии «Краснодара» и уроженец Ставрополя. В феврале 2021 года Эдуард согласился выступать за национальную сборную Армении. 31 марта 2021 года он дебютировал за национальную команду, выйдя на поле в начале второго тайма матча отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года с Румынией (3:2).
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