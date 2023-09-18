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Ромб тен Хага и Анчелотти: есть нюанс. ХиТ#155

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и тайм-коды:

00:05 — привет, освобождённые!

00:56 — «ромб» тен Хага, стоимость «Брайтона» и предел человеческой радости

22:26 — Доку — новая звезда «Сити», а Альварес сотворил что-то из прошлой эпохи

36:13 — очень смелый «Байер» (и это на поле «Баварии»!)

51:13 — миланское дерби: голешник Тюрама, трансферы «Милана» и историческое достижение

01:07:27 — форма Анчелотти, характер Захаряна и дуэль Кубо с Гарсией

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