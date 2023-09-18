Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ромб тен Хага и Анчелотти: есть нюанс. ХиТ#155

Ромб тен Хага и Анчелотти: есть нюанс. ХиТ#155
Аудио-версия:
Комментарии

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и тайм-коды:

00:05 — привет, освобождённые!
00:56 — «ромб» тен Хага, стоимость «Брайтона» и предел человеческой радости
22:26 — Доку — новая звезда «Сити», а Альварес сотворил что-то из прошлой эпохи
36:13 — очень смелый «Байер» (и это на поле «Баварии»!)
51:13 — миланское дерби: голешник Тюрама, трансферы «Милана» и историческое достижение
01:07:27 — форма Анчелотти, характер Захаряна и дуэль Кубо с Гарсией

Подписывайтесь на телеграм-каналы «Окко Спорт» и «Чемпионат»

Гриша выбирает лучший мяч в истории АПЛ

Кирилл считает, что больше всего переходу Канселу рад Ориоль Ромеу

Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:

• в Apple Podcasts;

• в Google Podcasts;

• в «Звук»;

• в приложениях Android;

• в «Яндекс.Музыке»;

• в плеере TuneIn;

• в плеере Castboх;

• в плеере Podster.

Материалы по теме
Свинство в двух ипостасях. ХиТ#154
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android