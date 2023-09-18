Ромб тен Хага и Анчелотти: есть нюанс. ХиТ#155

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и тайм-коды:
00:05 — привет, освобождённые!
00:56 — «ромб» тен Хага, стоимость «Брайтона» и предел человеческой радости
22:26 — Доку — новая звезда «Сити», а Альварес сотворил что-то из прошлой эпохи
36:13 — очень смелый «Байер» (и это на поле «Баварии»!)
51:13 — миланское дерби: голешник Тюрама, трансферы «Милана» и историческое достижение
01:07:27 — форма Анчелотти, характер Захаряна и дуэль Кубо с Гарсией
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Гриша выбирает лучший мяч в истории АПЛ
Кирилл считает, что больше всего переходу Канселу рад Ориоль Ромеу
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