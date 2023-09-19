Дибала: в «Роме» нет эгоизма – кто чувствует готовность исполнить пенальти, тот и бьёт

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Эмполи» (7:0) в Серии А.
«Нам нужно было прислать месседж, что-то изменить – каждый из нас попытался чем-то пожертвовать, дав что-то большее. Думаю, именно это мы и сделали в матче с «Эмполи».
Рад приходу Лукаку, Азмуна, Ндика и всех новых трансферов. Поговорил с тренером и попытался восстановить форму во время перерыва на сборную, сейчас чувствую себя хорошо.
В «Роме» нет эгоизма – кто чувствует готовность исполнить пенальти, тот и бьёт. Поэтому некоторые удары достанутся мне, некоторые партнёрам», — приводит слова Дибалы Football Italia.
29-летний Дибала выступает за «Рому» с 2022 года, когда перешёл в команду в статусе свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года. В 38 матчах минувшего сезона за римлян аргентинский нападающий забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.
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