Дибала: в «Роме» нет эгоизма – кто чувствует готовность исполнить пенальти, тот и бьёт

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Эмполи» (7:0) в Серии А.

«Нам нужно было прислать месседж, что-то изменить – каждый из нас попытался чем-то пожертвовать, дав что-то большее. Думаю, именно это мы и сделали в матче с «Эмполи».

Рад приходу Лукаку, Азмуна, Ндика и всех новых трансферов. Поговорил с тренером и попытался восстановить форму во время перерыва на сборную, сейчас чувствую себя хорошо.

В «Роме» нет эгоизма – кто чувствует готовность исполнить пенальти, тот и бьёт. Поэтому некоторые удары достанутся мне, некоторые партнёрам», — приводит слова Дибалы Football Italia.

29-летний Дибала выступает за «Рому» с 2022 года, когда перешёл в команду в статусе свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года. В 38 матчах минувшего сезона за римлян аргентинский нападающий забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.