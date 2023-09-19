Зинедин Зидан посетил матч молодёжной команды «Реала»

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в минувшие выходные посетил матч молодёжной команды «сливочных», которая играла с «Атлетико Мадрид Б» в третьем дивизионе Испании. Об этом информирует Footmercato.
Сообщается, что Зидан приехал на игру вместе с женой и старшим сыном Энцо. Французский специалист вёл себя скромно, однако его возращение вызвало широкий интерес со стороны испанской прессы, которая неоднократно сообщала, что французский специалист наряду с Хаби Алонсо станет основным кандидатом на должность главного тренера мадридского «Реала» после того, как этот пост покинет Карло Анчелотти.
После четырёх игр «Реал Мадрид Кастилья» набрал пять очков и на текущий момент занимает 11-е место в группе 1.
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