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Зинедин Зидан посетил матч молодёжной команды «Реала»

Зинедин Зидан посетил матч молодёжной команды «Реала»
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Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в минувшие выходные посетил матч молодёжной команды «сливочных», которая играла с «Атлетико Мадрид Б» в третьем дивизионе Испании. Об этом информирует Footmercato.

Сообщается, что Зидан приехал на игру вместе с женой и старшим сыном Энцо. Французский специалист вёл себя скромно, однако его возращение вызвало широкий интерес со стороны испанской прессы, которая неоднократно сообщала, что французский специалист наряду с Хаби Алонсо станет основным кандидатом на должность главного тренера мадридского «Реала» после того, как этот пост покинет Карло Анчелотти.

После четырёх игр «Реал Мадрид Кастилья» набрал пять очков и на текущий момент занимает 11-е место в группе 1.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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