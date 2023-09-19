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Александр Сторожук: в «Краснодаре» не может быть конфликтов

Александр Сторожук: в «Краснодаре» не может быть конфликтов
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук рассказал об атмосфере в «Краснодаре», где он работал на разных должностях с 2019 по 2023 год.

«В «Краснодаре» вообще не может быть конфликтов. По крайней мере, мы старались поддерживать хороший микроклимат. Все друг за друга стояли. Если выиграли, то все вместе, если проиграли, никто никого никогда не обвинял. Каждый человек в клубе вносит свой вклад в создание семейной обстановки — будь то тренер или работник академии. Если какие-то проблемы и возникают, их стараются быстро разрешить», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В марте 2022 года Сторожук был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара», с 24 мая российский специалист стал главным тренером «быков». На этом посту в январе 2023 года его сменил Владимир Ивич.

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