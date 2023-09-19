Тренер «Атлетико» Симеоне — об игре с «Лацио» в ЛЧ: мне всегда нравился футбол Сарри

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением об итальянском «Лацио».
«Мне очень нравится игра Сарри, мне всегда нравился тот футбол, который он ставил, и мы также добились успеха в своей игре. У «Лацио» хорошее владение мячом, эта команда отлично закрывается, грамотно находит выходы в атаку. Они не достигали ожидаемых результатов, но знают, чего хотят, и у них очень хороший тренер.
У меня мурашки по коже от возвращения на «Олимпико» (Симеоне играл за «Лацио» с 1999 по 2003 год. — Прим. «Чемпионата»), поскольку я вспоминаю те года, когда меня любили местные болельщики. Это были годы прекрасного футбола», – цитирует Симеоне Marca.
Напомним, сегодня, 19 сентября, в матче Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с «Лацио». Игра начнётся в 22:00 мск.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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