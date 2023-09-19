Агент: Кади не играет 90 минут за «Краснодар» из-за выбора тренера, он готов на 100%

Футбольный агент Хелсио Роберто Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, высказался о текущей форме бразильца. Во вторник, 19 сентября, хавбек отметился голом в ворота московского «Динамо» в матче Кубка России (1:1, 4:2 по пенальти).
«Кади забил отличный гол, рад, что он сегодня помог «Краснодару» победить!
В прошлом сезоне у него были проблемы со здоровьем. Но в данный момент он не играет полные 90 минут из-за выбора главного тренера, а так он готов на все 100%. В любом случае главное – результаты команды. Я надеюсь, что в конце сезона «Краснодар» станет чемпионом», – приводит слова Алиска Metaratings.ru.
В текущем сезоне Кади Боржес провёл за «Краснодар» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.
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