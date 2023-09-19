Бителло: постараемся реализовать свой потенциал в дерби со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Бителло прокомментировал дебютный гол в составе бело-голубых.
«Конечно, я очень рад, что забил гол, очень рад помочь команде. Готовился к этому, можно сказать, что ожидал.
Физическая форма после полного матча? Конечно, немного устал, но я уже привык играть по 90 минут, за «Гремио» играл часто, адаптировался к таким нагрузкам, можно сказать. Самое главное, что тренер мне доверил место в составе и мне удалось забить гол.
Как проходит адаптация? Хорошо, что есть испаноязычные игроки, которые мне помогают в адаптации, особенно на поле. Диего (Лаксальт), Фаби (Бальбуэна), Николас (Перез) подсказывают слова, во время матча я через них могу спросить, если что-то нужно.
Чего не хватило для победы? Думаю, немного не хватило терпения, спокойствия, хладнокровия, чтобы довести до логического завершения наши атаки. У нас было много моментов, чуть-чуть не хватило реализации.
У российских команд довольно высокий уровень, в целом у чемпионата России высокий уровень. Я провёл только две игры, но обе были довольно сложные, к сожалению, мы не смогли добиться победы, и теперь нам предстоит дерби со «Спартаком», в котором мы постараемся реализовать свой потенциал и добиться победы», – сказал Бителло в интервью клубной пресс-службе.
- 19 сентября 2023
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