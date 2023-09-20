Наставник «Антверпена» после 0:5 от «Барселоны»: не разочарован и горжусь командой

Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммел остался доволен игрой своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:5), несмотря на разгром.
«Я не мог представить поражение со счётом 0:5. В первые 10 минут мы очень хорошо играли с мячом, и у нас был кураж. Мы были сосредоточены, чувствовали, что играем хорошо, но нельзя терять защиту ни в какой момент. Минимальная ошибка, и они используют преимущество: три удара, три гола. Но мы продолжали бороться. Я не разочарован, потому что мы отдали все силы, поэтому я горжусь командой.
Таков, конечно, уровень Лиги чемпионов. Соперник находится в числе топ-клубов мира. Они всегда продолжают играть, оказывать давление, вот к чему нам нужно стремиться. До этого ещё далеко, но в этом нет ничего постыдного. Это очень важный момент для нашего обучения», — приводит ESPN слова ван Боммела.
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