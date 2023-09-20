Эдди Хау: для Тонали это был эмоциональный матч
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Главный тренер «Ньюкасла» Стефано Пиоли прокомментировал ничью в матче против «Милана» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы не планировали обороняться глубоко. Игра в защите не всегда получалась, но штрафную мы держали безупречно. Понимаем, что способны расти и прибавлять. К следующей игре сможем подойти с позитивным настроем.
Сандро Тонали проделал хорошую работу, для него это был очень эмоциональный матч. Он здорово сыграл в первом тайме и очень нам помог», — приводит слова Хау пресс-служба УЕФА.
Матч между командами закончился нулёвой ничьёй. Итальянский клуб имел большое преимущество по ударам: 25 и 6. По версии портала Fotmob «Милан» за весь заработал 1,99 xG, а «Ньюкасл» лишь 0,28 xG.
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