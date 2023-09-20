Сарри — о матче с «Атлетико»: гол вратаря кажется удачей, но это не так

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мнением о минувшем матче Лиги чемпионов с «Атлетико», ознаменовавшемся голом вратаря «орлов» Ивана Проведеля на последних минутах, который позволил римскому клубу добиться ничьей в этой игре (1:1).
«Наш гол кажется удачей, потому что его забил вратарь, но это не так. Мы не заслуживали проигрыша в этом матче. Команда отправилась на перерыв, понимая, что пропустила гол, можно было поддаться отчаянию. Но мы не смирились и остались в сложной игре. «Атлетико» может с лёгкостью защищаться в низком блоке. Думаю, что наш голевой момент является заслуженным. Они говорят, что мы не в лучшем состоянии, но мы победили, сыграли вничью и проиграли в матчах с «Наполи», «Атлетико» и «Ювентусом» — одними из европейских грандов. Наша команда должна побеждать в отдельных эпизодах, и сегодня мы старались делать это», — приводит слова Сарри сайт журналиста Альфредо Педуллы.
- 20 сентября 2023
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