Масалитин: ЦСКА нужно выбираться из ямы. Победа над «Сочи» важна для эмоций

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-синими и «Сочи».

«Непонятные ожидания на матчи ЦСКА — «Сочи». Это Кубок — сейчас тут играют полурезервными составами. У «Сочи» произошла смена тренера, может быть эмоциональный подъём. Но вопрос в том, в каких составах команды будут играть. ЦСКА точно не будет выпускать основу. Необходима практика другим игрокам. Команды недавно играли, прекрасно друг друга знают. Всё может быть.

Победа всегда нужна. Обыграть «Сочи» важно для ЦСКА с эмоциональной точки зрения. Никто не выходит проигрывать заранее. Всё зависит от них: как они распорядятся своим временем и мастерством. Если ЦСКА выиграет, будет эмоциональный подъём. Нужно выбираться из ямы.

Во-первых, надо бы посмотреть на Давилу. Пока он никак себя не проявляет. Наверняка сейчас получит больше времени Файзуллаев. Ну и на молодёжь армейскую тоже хотелось бы взглянуть. Арбузова давно не видели, Глебова, Рядно, Агапова. Давно не видели и Ермакова, к сожалению. После незабитого пенальти в Казани его начали убирать подальше. Наоборот, надо давать больше практики, чтобы он поскорей об этом забыл», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.