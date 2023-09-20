Защитник «Сочи» Литвинов — об уходе Хохлова: конечно, это не радостное событие

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов после матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 2:4 по пенальти) рассказал как команда попрощалась с тренером Дмитрием Хохловым.
«Отставка Хохлова — это не радостное событие ни для тренера, ни для нас. Он пришёл, пообщался с нами, поговорил, пожелал удачи, все пожали руки, поблагодарили тренера.
За два дня мы не успели ничего нового сделать с Точилиным. Что-то попытались, конечно. Я считаю, что даже получилось. Главное, что с ЦСКА мы играли сердцем», – приводит слова Литвинова Metaratings.ru.
Хохлов работал в «Сочи» с апреля 2023 года. Под его руководством команда проиграла восемь из последних девяти матчей во всех турнирах. Новым главным тренером стал Александр Точилин, который работает в тренерском штабе команды с 2018 года.
- 20 сентября 2023
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